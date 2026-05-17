La Fiscalía General del Estado informó este domingo que conformó una comisión de fiscales para investigar el atentado criminal perpetrado contra un fiscal de materia del municipio de Bermejo, en Tarija, luego de que un desconocido activara un artefacto explosivo colocado en su vehículo.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público señaló que la investigación fue activada de manera inmediata y que se realizará de forma “rigurosa, objetiva y transparente” con el objetivo de identificar y aprehender a los autores materiales e intelectuales del hecho.

La institución recordó que permanentemente lleva adelante investigaciones vinculadas a delitos de narcotráfico, aduana, crimen organizado y otros casos de alta complejidad, situaciones que, según indicó, exponen a fiscales y servidores públicos a constantes riesgos durante el ejercicio de sus funciones.

En ese marco, la Fiscalía activó la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público para otorgar medidas de seguridad y resguardo al fiscal afectado y a su entorno familiar.

Asimismo, exhortó a la Policía Boliviana a cumplir con su labor como brazo operativo de la investigación y ejecutar todas las acciones necesarias para esclarecer el atentado.

“El Ministerio Público condena enérgicamente cualquier acto de violencia o intimidación contra servidores públicos que ejercen funciones en defensa de la sociedad y garantiza que ningún hecho criminal detendrá el trabajo institucional ni el compromiso firme de continuar actuando con independencia y apego a la ley”, señala parte del pronunciamiento.

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