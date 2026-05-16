Fuerte despliegue policial y militar se registra en La Paz la madrugada de este sábado

Durante la madrugada de este sábado, se reportó un amplio despliegue conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en distintos sectores estratégicos de la ciudad de La Paz.

El operativo, según se conoce, tiene como objetivo garantizar la seguridad ciudadana, restablecer la normalidad y asegurar la libre circulación en medio de un contexto marcado por semanas de bloqueos y conflictos sociales.

Según los reportes, la movilización de las fuerzas de seguridad se concentró en vías principales, autopistas y zonas que fueron afectadas recientemente por bloqueos. Además, se busca proteger corredores humanitarios para el paso de ambulancias, transporte escolar, abastecimiento de alimentos y medicamentos.

De igual manera, el despliegue contempló la vigilancia en mercados, centros de salud y otros puntos considerados esenciales para la población.

La presencia policial y militar generó atención entre los vecinos durante las primeras horas del día, mientras las autoridades buscan evitar nuevos incidentes y recuperar la normalidad en la sede de Gobierno.

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