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Fuerte despliegue policial y militar se registra en La Paz la madrugada de este sábado

Efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se movilizan en puntos estratégicos de la ciudad.

Juan Marcelo Gonzáles

16/05/2026 1:29

La Paz

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Durante la madrugada de este sábado, se reportó un amplio despliegue conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en distintos sectores estratégicos de la ciudad de La Paz.

El operativo, según se conoce, tiene como objetivo garantizar la seguridad ciudadana, restablecer la normalidad y asegurar la libre circulación en medio de un contexto marcado por semanas de bloqueos y conflictos sociales.

Según los reportes, la movilización de las fuerzas de seguridad se concentró en vías principales, autopistas y zonas que fueron afectadas recientemente por bloqueos. Además, se busca proteger corredores humanitarios para el paso de ambulancias, transporte escolar, abastecimiento de alimentos y medicamentos.

De igual manera, el despliegue contempló la vigilancia en mercados, centros de salud y otros puntos considerados esenciales para la población.

La presencia policial y militar generó atención entre los vecinos durante las primeras horas del día, mientras las autoridades buscan evitar nuevos incidentes y recuperar la normalidad en la sede de Gobierno.

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