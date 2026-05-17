Más de una decena de vehículos de las Fuerzas Armadas y la Policía cercaron el kilómetro cero este domingo. El fuerte resguardo militar se da mientras el Ejecutivo negocia con sectores en la Casa Grande del Pueblo.
17/05/2026 13:39
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La presencia de más de una decena de vehículos de las Fuerzas Armadas y carros antidisturbios llamó la atención este domingo en inmediaciones de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, en medio de la tensión social y las movilizaciones que atraviesa el país desde hace más de dos semanas.
Los motorizados militares y policiales fueron desplegados alrededor del principal centro del poder político, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, generando sorpresa entre peatones y ciudadanos que transitaban por el sector.
El fuerte resguardo se registra mientras el Gobierno sostiene reuniones con sectores sociales y mantiene operativos para garantizar el abastecimiento de combustible, medicamentos y otros insumos esenciales en la sede de Gobierno.
Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial detallando si el despliegue responde a tareas preventivas o a posibles movilizaciones anunciadas para esta jornada.
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