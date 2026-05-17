TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacionales

Fuerte resguardo militar y policial llama la atención en Plaza Murillo

Más de una decena de vehículos de las Fuerzas Armadas y la Policía cercaron el kilómetro cero este domingo. El fuerte resguardo militar se da mientras el Ejecutivo negocia con sectores en la Casa Grande del Pueblo.

Red Uno de Bolivia

17/05/2026 13:39

La presencia de vehículos militares llamó la atención este domingo en La Paz. Foto APG

Escuchar esta nota

La presencia de más de una decena de vehículos de las Fuerzas Armadas y carros antidisturbios llamó la atención este domingo en inmediaciones de la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, en medio de la tensión social y las movilizaciones que atraviesa el país desde hace más de dos semanas.

Los motorizados militares y policiales fueron desplegados alrededor del principal centro del poder político, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, generando sorpresa entre peatones y ciudadanos que transitaban por el sector.

El fuerte resguardo se registra mientras el Gobierno sostiene reuniones con sectores sociales y mantiene operativos para garantizar el abastecimiento de combustible, medicamentos y otros insumos esenciales en la sede de Gobierno.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial detallando si el despliegue responde a tareas preventivas o a posibles movilizaciones anunciadas para esta jornada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD