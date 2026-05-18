Gobernador cruceño pide garantías para evitar cercos a Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió al Gobierno garantizar la libre circulación en el departamento cruceño ante los anuncios de cercos y bloqueos promovidos por sectores radicales.

Durante su intervención en la Asamblea de la Cruceñidad, la autoridad departamental afirmó que es momento de exigir al Gobierno central que entregue a Santa Cruz lo que le corresponde y reconozca la defensa que realiza el departamento en favor de la democracia.

“Nos quieren cercar el departamento. Pidamos al presidente garantías para que no nos cerquen nuevamente”, señaló Velasco.

El Comité Pro Santa Cruz convocó a la Asamblea de la Cruceñidad con el objetivo de debatir la defensa de la democracia frente a la crisis y los conflictos que atraviesa el país. En el encuentro participan diferentes sectores e instituciones cruceñas, que exponen sus posturas respecto a las movilizaciones y bloqueos registrados en las últimas semanas.

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