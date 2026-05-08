Gobierno anuncia la creación de 5.300 ítems en salud y educación

El presidente Rodrigo Paz anunció este viernes la creación de 5.300 nuevos ítems para los sectores de salud y educación en todo el país, de los cuales 2.300 estarán destinados a médicos y 3.000 a maestros.

Durante un encuentro con dirigentes gremiales de El Alto, el mandatario aseguró que la prioridad del Gobierno es fortalecer la atención a la población antes que incrementar salarios en algunos sectores.

“Hemos puesto 3.000 ítems para maestros y 2.300 para médicos, los hospitales necesitan médicos, el ítem autoriza para trabajar y es trabajo de por vida. Hay otros que dicen no y que eso que van a dar para nuevos ítems auméntame a mí en salarios, creo que no es justo”, manifestó Paz.

El jefe de Estado explicó que los nuevos cargos serán distribuidos en comunidades, barrios y regiones donde existe déficit de personal médico y docente.

Agregó que esta medida busca fortalecer los servicios de salud y educación en beneficio de la población, especialmente en sectores con mayores necesidades.

En el mismo acto, el presidente adelantó que el Gobierno prepara la presentación de un paquete de leyes vinculadas a hidrocarburos, inversiones, minería y otras áreas estratégicas para la economía nacional.

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