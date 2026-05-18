Gobierno asegura que no existen registros de fallecidos tras operativos en El Alto

El Gobierno nacional salió al paso de las versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas muertes ocurridas durante el operativo “Corredor Humanitario” en la ciudad de El Alto. Mediante un informe oficial, las autoridades desmintieron categóricamente estos rumores, asegurando que, tras una revisión exhaustiva de los registros legales y sanitarios, no se reportó ningún fallecimiento en la jornada de conflictos.

La ministra de Salud, Marcela Flores, explicó que se activaron todos los protocolos de verificación para rastrear la veracidad de los audios y videos que alertaban sobre bajas en las filas de los sectores movilizados, con resultados negativos en todas las instancias.

Verificación en el sistema "Hechos Vitales"

Flores fue enfática al señalar que el Estado cuenta con mecanismos digitales y forenses que impiden la omisión de un fallecimiento. “No tenemos el certificado de defunción de esa persona en ningún centro hospitalario. Nosotros tenemos un sistema que se llama Hechos Vitales, donde se registran nacimientos y defunciones; no tenemos ese nombre”, precisó la autoridad.

La labor de verificación incluyó el cruce de información con las siguientes instituciones:

IDIF: El Instituto de Investigaciones Forenses no recibió cuerpos ni solicitudes de autopsia relacionadas con el conflicto.

División Homicidios: La oficina de la FELCC en El Alto no reportó levantamientos de cadáveres.

Centros Hospitalarios: Se revisaron las bitácoras de ingreso de emergencias de toda la urbe alteña.

“Estamos tratando de encontrar quién es el que habría emitido un supuesto certificado para saber la causa exacta, pero oficialmente no existe tal registro”, añadió la ministra.

Reporte de heridos: 9 personas atendidas

En cuanto al saldo físico de los enfrentamientos, la Ministra de Salud detalló que la cifra de heridos es reducida y que la mayoría presenta lesiones leves. Según el reporte oficial, un total de nueve personas recibieron atención médica en hospitales de El Alto.

“Son personas que han sido atendidas por heridas contusas y heridas abiertas. Solo existe un caso donde el paciente refiere haber sido herido por un balín, pero fuera de eso, el resto se encuentra estable y bajo control médico”, concluyó Flores, instando a la población a no caer en la desinformación que busca exacerbar los ánimos en los puntos de bloqueo.

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