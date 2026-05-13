Gobierno denuncia primera víctima fatal por bloqueos en Desaguadero

El Gobierno nacional confirmó este miércoles el fallecimiento de Anna Enns, una ciudadana de Belice de 56 años, en la localidad fronteriza de Desaguadero, hecho que atribuyó a los bloqueos instalados en distintas carreteras del país. En un comunicado oficial se afirmó que la ciudadana no recibió la atención médica oportuna debido al cierre de carretera en la frontera con Perú.

Atención oportuna

Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo lamentó profundamente la muerte de la mujer y señaló que se trata de la primera víctima fatal de las medidas de presión impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales.

“Este hecho constituye la primera víctima fatal de los bloqueos inhumanos e intransigentes promovidos por Evo Morales”, señala parte del pronunciamiento difundido por el Gobierno.

Informe de la Felcc

De acuerdo con los informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal del Centro de Salud de Desaguadero, la ciudadana extranjera pudo haber sido auxiliada; sin embargo, el cierre de vías y la presencia de grupos movilizados habrían impedido el traslado de emergencia y la atención médica oportuna.

“El cierre total de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno y el traslado de emergencia”, añade el comunicado.

El Gobierno responsabilizó directamente a los promotores de los bloqueos por vulnerar el derecho a la vida y poner en riesgo a ciudadanos bolivianos y extranjeros.

Asimismo, el Ejecutivo exigió el levantamiento inmediato de las medidas de presión y reafirmó su compromiso con la libre circulación, la atención médica y la paz social en el país.

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