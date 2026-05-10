Gobierno denuncia que bloqueadores dañaron con taladro la vía La Paz-Oruro

Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, denunció públicamente el grave daño que están causando los bloqueos a las carreteras del país, que no solo perjudican la transitabilidad y la economía de miles de familias, sino que también están destruyendo la infraestructura vial. En un posteo en sus redes sociales, Zamora expresó su preocupación por los actos vandálicos que se están llevando a cabo en varias rutas, en los que se arrojan piedras, tierra y otros materiales sobre las carreteras.

Video que denuncia daños en la carretera La Paz-Oruro

Zamora indicó que algunos transportistas que permanecen bloqueados le enviaron un video donde se observa a una persona dañando deliberadamente el asfalto de la carretera La Paz-Oruro. En el video se puede ver cómo un grupo de personas utiliza un taladro para colocar hierros (Clavos) sobre la vía, con el fin de pinchar las llantas de los vehículos que intentan pasar. Este acto de vandalismo pone en grave riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos, además de dañar permanentemente la infraestructura vial.

Llamado a la responsabilidad y la defensa de la infraestructura

Zamora también enfatizó que no se debe normalizar la destrucción de las vías que unen al país, recordando que las carreteras son patrimonio nacional y deben ser protegidas. “Seguiremos apostando por el diálogo y la paz social, pero también por la defensa de la infraestructura que pertenece a todos los bolivianos”, añadió el ministro.

Impacto de los bloqueos en la economía nacional

El ministro también destacó que estos bloqueos y actos de vandalismo no solo afectan la movilidad, sino que tienen un gran impacto económico, al interrumpir el transporte de bienes y servicios, lo que dificulta el abastecimiento de productos en diversas regiones del país.

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