Gobierno denuncia que Evo Morales está detrás de las movilizaciones

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, dio una conferencia de prensa este viernes, donde habló sobre los bloqueos y protestas que han afectado al país, especialmente en la región de Caranavi. Paredes señaló que estas movilizaciones, aunque presentadas como demandas legítimas, están siendo manipuladas por intereses políticos liderados por Evo Morales. Según el viceministro, Morales ha dado instrucciones directas para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz y recuperar el poder político.

Intereses políticos

Paredes explicó que el gobierno ha abierto mesas de diálogo para atender las demandas legítimas de los sectores afectados, como la seguridad jurídica en las tierras de la Amazonía y la construcción de carreteras en áreas rurales. Sin embargo, advirtió que las protestas están siendo cooptadas por actores con intereses políticos, especialmente aquellos ligados al movimiento del socialismo y a las organizaciones sindicales que actúan bajo la influencia de Morales.

"El modelo de Evo Morales se basa en el control a través de prebendas, dinero, y la división de los movimientos sociales", afirmó Paredes.

La situación en Caranavi

El viceministro también se refirió a la situación en Caranavi, donde los bloqueos continúan a pesar de que el gobierno ya había resuelto la demanda de la carretera Santa Bárbara-Caranavi. Según Paredes, las demandas que inicialmente eran legítimas han sido politizadas y ahora la consigna no es la mejora de las infraestructuras, sino la derrota del gobierno de Rodrigo Paz.

"La consigna ahora es sacar al presidente, eso es claramente político", indicó Paredes.

Identificación de actores y financiamiento ilícito

Paredes señaló que el gobierno está trabajando en tres líneas de acción para abordar esta situación. La primera consiste en identificar los delitos cometidos en el marco de las protestas, la segunda en investigar el origen del financiamiento ilícito que sostiene estas movilizaciones, y la tercera en identificar a los actores involucrados. Paredes comentó que ya tienen ubicadas dos fuentes de financiamiento que están siendo utilizadas para financiar las actividades de estos movimientos de bloqueo, que no son baratos de sostener.

Derecho a la libre circulación

El viceministro también se refirió al derecho constitucional a la protesta, pero subrayó que este no debe vulnerar otros derechos, como el derecho a la libre circulación.

"Nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de otras personas", afirmó, haciendo referencia a la sentencia constitucional 0721/2024 que regula el derecho a la protesta y establece que las acciones de protesta no deben interferir con la circulación de los ciudadanos.

Financiamiento a los bloqueos

Paredes fue enfático al señalar que Evo Morales sigue teniendo un papel crucial en la desestabilización del país. "La fuente de organización central y ahí está el señor Evo Morales, eso es lo que queremos denunciar con mucha claridad y vamos a seguir denunciando ", concluyó, advirtiendo que seguirán documentando y denunciando estos intentos de interferir en la estabilidad del país.

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