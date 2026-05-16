Gobierno denuncia toma ilegal del aeropuerto de Chimoré por grupos afines a Evo Morales

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, calificó de ilegal la ocupación del aeropuerto y exigió diálogo, paz e institucionalidad en Cochabamba.

El Gobierno de Bolivia denunció este sábado la toma ilegal del aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, por alrededor de 500 personas vinculadas al expresidente Evo Morales, que instalaron carpas y obstruyeron la pista con ramas y piedras.

“Bolivia no merece más violencia, amenazas ni discursos que pongan en riesgo la vida de la población, luego de la toma del aeropuerto de Chimoré por sectores afines a Evo Morales”, expresó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora.

Zamora recordó que ocupar un aeropuerto público es ilegal y enfatizó que el país necesita diálogo, paz, institucionalidad y soluciones reales para la población, y no confrontaciones ni bloqueos que afectan a millones de bolivianos.

“El país requiere soluciones, no confrontación ni bloqueos que afectan a la ciudadanía”, señaló el ministro.

El ministro también anunció que se realizará una auditoría al proyecto de construcción del aeropuerto de Chimoré, en el marco de la transparencia y protección de los recursos del Estado.

Grupos afines a Evo Morales

Los grupos que ocuparon el aeropuerto, vinculados a las seis Federaciones del Trópico, argumentaron su acción por supuestas denuncias de un presunto operativo militar destinado a aprehender a Evo Morales, según la autoridad

El Gobierno mantiene su llamado a la calma y al respeto de la ley, asegurando que cualquier acción que interfiera con infraestructura pública será investigada y sancionada conforme a la normativa vigente.

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