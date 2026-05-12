Gobierno facilita regreso de peruanos varados por los bloqueos

El Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que este lunes un grupo de 143 estudiantes y ciudadanos que se encontraban varados debido a los bloqueos en las carreteras del país, fueron trasladados desde el Aeropuerto Internacional Juan Mendoza de Oruro hacia Juliaca, Perú. El puente aéreo humanitario fue organizado por el gobierno boliviano, con el apoyo operativo y logístico de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que facilitó el transporte en aeronaves Hércules.

Solidaridad entre Bolivia y Perú

El gobierno peruano reconoció el esfuerzo boliviano como una muestra de los profundos lazos de hermandad y solidaridad entre ambos países. En un comunicado, las autoridades peruanas anunciaron que más grupos de ciudadanos peruanos serán trasladados de vuelta a sus regiones en los próximos días.

Cooperación interinstitucional

Este esfuerzo de repatriación se realizó gracias a la estrecha cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el Consulado General del Perú, y la Fuerza Aérea Boliviana, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, que se encargó de garantizar operaciones aéreas seguras y ordenadas. Además, el gobierno boliviano subrayó su compromiso con la atención humanitaria y la cooperación interinstitucional para asegurar el bienestar de los afectados por los bloqueos en las rutas.

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