Gobierno habilita WhatsApp para denunciar daños en carreteras y escasez de combustible

El Ministerio de Obras Públicas ha habilitado la línea de WhatsApp 64222222 para recibir denuncias relacionadas con daños a las carreteras y escasez de combustible. Esta iniciativa, anunciada por el ministro Mauricio Zamora, busca coordinar acciones de control social y mejorar la respuesta ante estos problemas que afectan principalmente al sector del transporte.

“Va a ser una forma de trabajo para que nos lleguen todas las denuncias sobre carreteras y tema de combustible”, dijo el ministro Zamora

Control social y eliminación de bloqueos

Zamora destacó que esta línea de WhatsApp no solo permitirá una respuesta más eficiente a las denuncias, sino que también ayudará a eliminar el “estado tranca” que, según el presidente Rodrigo Paz, ha afectado al país en los últimos días debido a los bloqueos y movilizaciones. El ministro comentó sobre un video que compartió recientemente, donde se muestra a un bloqueador usando un taladro para colocar fierros y destrozar el asfalto de la vía La Paz-Oruro, destacando la importancia de la vigilancia comunitaria.

Colaboración con los transportistas

Zamora enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto con los transportistas, ya que consideran que esta es la única manera de llevar a cabo un control social efectivo. En una segunda publicación, el ministro mostró un video enviado por los transportistas del norte paceño, donde se muestra cómo el Gobierno envía diésel a Guanay, pero posteriormente el combustible es desviado hacia cooperativas mineras, lo que agrava la escasez de combustible en las zonas afectadas.

Acciones en curso y próximos pasos

La línea de WhatsApp 64222222 se convierte así en una herramienta crucial para que los ciudadanos y transportistas puedan informar sobre las condiciones de las rutas y el abastecimiento de combustible en tiempo real.

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