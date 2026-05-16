Gobierno informa que el operativo “Corredor Humanitario” fue pacífico y sin armas letales

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, brindó algunos detalles sobre el operativo “Corredor Humanitario”, implementado por la Policía Boliviana durante la madrugada de este sábado en rutas afectadas por bloqueos.

La autoridad destacó que la intervención se realizó de manera pacífica y aseguró que no se utilizaron armas letales durante las tareas de desbloqueo.

Según Gálvez, el objetivo principal del operativo fue permitir la transitabilidad en las carreteras y garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, combustible, oxígeno y otros insumos esenciales para la población.

El vocero remarcó que el despliegue busca proteger a las familias afectadas por los bloqueos, especialmente a quienes necesitan atención médica, abastecimiento y libre circulación para desarrollar sus actividades cotidianas.

El operativo “Corredor Humanitario” fue activado en medio de una jornada marcada por el despliegue policial y militar en distintos puntos de La Paz y El Alto, donde se reportaron rutas habilitadas, tránsito restablecido en algunos sectores y el avance de convoyes con productos esenciales.

Desde el Gobierno se insiste en que la finalidad de la intervención no es generar confrontación, sino recuperar la circulación y garantizar derechos básicos como la salud, la alimentación, el transporte y la seguridad de la población.

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