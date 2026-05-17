Gobierno lanza plataforma digital para reportar bloqueos y conflictos en tiempo real

En medio del escenario de conflictividad que atraviesa Bolivia por más de dos semanas de movilizaciones y bloqueos, el Gobierno lanzó la plataforma digital “Reporta tu Evidencia”, una herramienta mediante la cual la población podrá denunciar conflictos y puntos de bloqueo desde sus teléfonos móviles.

La iniciativa fue difundida a través de redes sociales y busca que los ciudadanos aporten información sobre protestas, bloqueos y hechos relacionados con las movilizaciones que se registran en distintas regiones del país.

Para realizar un reporte, las personas deben contar con un teléfono inteligente, conexión a internet e ingresar a la plataforma https://reportatuevidencia.planificacion.gob.bo/

Según la explicación difundida por el Gobierno, el proceso se realiza en cinco pasos. Primero, el usuario debe ingresar a la plataforma; luego completar sus datos personales, aunque existe una opción de confidencialidad para quienes deseen mantenerse en el anonimato.

Posteriormente, se puede adjuntar fotografías o videos como evidencia, además de describir el hecho reportado con detalles que permitan identificar el conflicto. Finalmente, la plataforma habilita un espacio para señalar a las personas o sectores que estarían promoviendo los bloqueos.

​“Estar informados nos ayuda a tomar mejores decisiones. Si detectas un conflicto o bloqueo cerca de ti, compártelo en la nueva plataforma "Reporta tu evidencia" de manera ágil y sencilla”, señala el mensaje publicado del Ministerio de Economía junto al lanzamiento de la plataforma.

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