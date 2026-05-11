Gobierno llama al diálogo ante amenazas de marchas, bloqueos y movilizaciones

En medio de las protestas y bloqueos que han paralizado varias zonas y carreteras del departamento de La Paz, el gobierno nacional ha decidido convocar a un diálogo con todos los sectores involucrados para encontrar soluciones a la creciente convulsión social.

Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, inauguró este lunes el Encuentro Departamental para el Desarrollo y el Progreso de La Paz en la Casa Grande del Pueblo, donde hizo un llamado a la unidad de las fuerzas vivas del departamento para recuperar el liderazgo económico de la región.

Retomar la vocación de desarrollo de La Paz

Oviedo destacó la importancia de que La Paz recupere su vocación de crecimiento y apuntó a que es el momento de retomar la senda del desarrollo. En su intervención, mencionó que el objetivo es trabajar en proyectos de ejecución rápida que permitan reactivar la economía de la ciudad.

“La Paz ha tenido siempre una vocación de desarrollo, es el momento de retomar esa senda”, expresó el ministro, mientras convocaba a los alcaldes, concejales, mineros, campesinos y dirigentes provinciales a la mesa de diálogo.

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, por su parte, ha insistido en la necesidad de diálogo con el magisterio y convocó a los representantes del sector educativo a una mesa de trabajo este martes 12 de mayo en Cochabamba. El objetivo es atender las demandas de los maestros, que incluyen ajustes salariales y mejoras en condiciones laborales.

Ministerio de Obras Publicas

Por su parte la semana anterior a insistencia de varias convocatorias por parte del ministro Mauricio Zamora entabló diálogo junto al sector del transporte para poder atender las demandas de la calidad del combustible con la Confederación de Choferes.

Ministerio de la Presidencia

El sábado por la noche los representantes de esta cartera de Estado también llegaron a un acuerdo con el sector del transporte de Nor Yungas para regularizan el abastecimiento de combustible y atender el estado de las carreteras.

El departamento de La Paz se encuentra bloqueada una semana en las principales carreteras hacia Oruro y el sector del lago Titicaca, que han afectado el abastecimiento de alimentos, al sector del turismo que han generado grandes pérdidas económicas.

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