Gobierno llega a un acuerdo con la COR de El Alto y llama a levantar bloqueos

El Gobierno nacional y la dirigencia de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto alcanzaron este sábado un acuerdo tras una reunión de coordinación y diálogo sostenida en La Paz, en medio de una jornada marcada por operativos de desbloqueo y llamados a la pacificación.

El presidente Rodrigo Paz Pereira informó que el entendimiento apunta a dejar atrás la confrontación y construir propuestas que impulsen el desarrollo de la ciudad alteña.

“En Bolivia está faltando diálogo y es momento de hablar con la verdad y de frente, dejando atrás los rumores. Nos reunimos con la COR de El Alto porque esta valiosa región merece un mejor destino y un mejor futuro; debemos dejar de ser percibidos como la ciudad del conflicto que ahuyenta las inversiones y entender que El Alto tiene que ser una ciudad de solución y no de problema”, escribió el mandatario tras la firma del acuerdo.

Tras el encuentro, se espera que los sectores movilizados comiencen a levantar los bloqueos y medidas de presión instaladas en distintos puntos de El Alto, permitiendo restablecer gradualmente la circulación y el acceso a servicios esenciales.

Acuerdo para distender el conflicto

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que, en el marco del operativo de desbloqueo en La Paz y El Alto, se logró construir un acuerdo con la COR alteña, lo que permitirá facilitar la llegada de insumos críticos y reducir la tensión en la ciudad.

“Se llegó a construir distintas soluciones y se están firmando acuerdos con la COR de El Alto, lo cual debería facilitar distender los ánimos en la ciudad de La Paz”, indicó Gálvez.

La autoridad señaló que este acuerdo forma parte de los esfuerzos del Gobierno por mantener canales de diálogo abiertos con los sectores sociales, especialmente en un contexto de bloqueos que afectaron el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno.

“Nuestro propósito no es enfrentar”

Gálvez remarcó que el operativo humanitario desarrollado durante la jornada no tuvo como objetivo confrontar con la población movilizada, sino garantizar la llegada de insumos esenciales y proteger la vida de los ciudadanos afectados por los bloqueos.

“Nuestro propósito no es enfrentar ni violentar; sí hacer lo que nos corresponde, que es salvar la vida de los bolivianos”, afirmó el vocero.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno prioriza la legalidad, el respeto a los derechos de quienes piensan distinto y la necesidad de evitar nuevos escenarios de violencia.

Llamado a la paz y la reconciliación

El vocero insistió en que el diálogo y la concertación seguirán siendo la principal vía para resolver los conflictos. Además, convocó a los sectores movilizados a deponer actitudes violentas y evitar que las protestas deriven en enfrentamientos.

“Confiemos, bolivianos, de que el camino correcto es la paz y la reconciliación entre todos; no dejemos que vuelvan escenarios de violencia pasados”, concluyó Gálvez.

El acuerdo con la COR de El Alto es considerado un paso clave para abrir una nueva etapa de conversación entre el Gobierno y los sectores movilizados, garantizar la entrega segura de insumos críticos y avanzar hacia la normalización gradual de la ciudad.

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