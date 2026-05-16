Gobierno pide abrir corredores humanitarios: “No queremos una cuarta vida perdida”

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se pronunció sobre el operativo “Corredor Humanitario” ejecutado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas durante la madrugada de este sábado, y remarcó que el objetivo central del despliegue es abrir rutas para permitir el paso de alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y ambulancias.

Gálvez señaló que los bloqueos no solo afectan la circulación, sino que también ponen en riesgo la vida de las personas que necesitan atención médica urgente.

“No puede pasar. Pedimos que la dejen pasar para que pueda llegar al centro de salud y que no perdamos una cuarta vida en esto”, sostuvo.

La autoridad también afirmó que los bloqueos golpean con fuerza a la economía de familias y productores, quienes —según dijo— trabajaron durante meses y terminaron perdiendo sus productos en las carreteras.

“Los bloqueos también matan la economía. Matan la economía de los productores que trabajan durante largos meses y que hemos visto en las imágenes han tenido que botar sus productos alrededor del camino”, manifestó.

“No buscan diálogo, buscan romper el orden democrático”

Gálvez indicó que, durante los últimos días, algunos sectores radicalizaron sus medidas con una exigencia que, según el Gobierno, apunta a romper el orden democrático.

“Lo que hemos visto en este tiempo es que estos esfuerzos, muchos de ellos se han radicalizado con una sola solicitud, que es romper el orden democrático”, señaló.

En ese sentido, aseguró que la mayoría de los bolivianos no comparte esa posición y que la defensa de la democracia no está en discusión.

“Estamos completamente seguros de que la inmensa mayoría de los bolivianos no está de acuerdo. El resguardo de la democracia es un valor intangible e innegociable del pueblo boliviano. En eso vamos a ser siempre muy firmes”, afirmó.

Gobierno destaca accionar “profesional y pacífico” de policías y militares

El vocero presidencial aseguró que, desde las primeras horas de este sábado, se observó un trabajo profesional por parte de policías y militares, quienes —según indicó— actuaron conforme a la Constitución y las leyes.

“Lo que hemos observado desde muy tempranas horas ha sido un trabajo profesional, pacífico, conforme a la Constitución y a las leyes por parte de policías y militares en cumplimiento de la ley”, expresó.

Gálvez señaló que en varios puntos se logró despejar bloqueos mediante diálogo, conversación y trabajo coordinado. Sin embargo, admitió que en algunos sectores las posiciones se radicalizaron y ciertos puntos fueron retomados por grupos movilizados.

“Dialogando, conversando, trabajando profesionalmente, lograron despejar varios puntos de bloqueo. En el transcurso de las horas, en varios puntos se han radicalizado las posiciones y se han retomado algunos puntos”, indicó.

“Ninguno porta armas letales”

La autoridad remarcó que el operativo fue diseñado con una lógica disuasiva y humanitaria, y aseguró que los efectivos desplegados no portan armas letales.

“Ustedes, los de la prensa, son testigos. Han sido invitados desde el primer momento. Ninguno de ellos porta armas letales”, afirmó.

Gálvez explicó que el propósito del Gobierno no es generar enfrentamientos, sino construir corredores humanitarios para proteger a la población afectada por los bloqueos.

“Lo que se ha buscado permanentemente es hacer uso de las fuerzas militares y policiales de manera disuasiva para construir ese corredor humanitario”, sostuvo.

Además, informó que se instruyó a los efectivos bajar la tensión y evitar cualquier escenario que pueda derivar en pérdida de vidas humanas.

“Se les ha instruido bajar la tensión, tratar de que se calmen las aguas, porque lo que menos queremos es pérdidas de vidas. No es el propósito usar la fuerza de manera indiscriminada”, agregó.

Denuncian agresiones a policías, militares y periodistas

El vocero también denunció que durante la jornada policías, militares y trabajadores de la prensa fueron agredidos en algunos puntos de conflicto.

“Policías y militares han sido agredidos. Ustedes, los periodistas, han sido agredidos. Tenemos que denunciar que varios periodistas han sido retenidos contra su voluntad y han sufrido daños en sus instrumentos de trabajo”, señaló.

Gálvez aseguró que el Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para evitar hechos de violencia y derramamiento de sangre.

“Vamos a hacer hasta el último de los esfuerzos para evitar que haya derramamiento de sangre por el uso de la violencia de cualquiera de las partes”, manifestó.

La autoridad recordó que el conflicto ya dejó un alto costo humano y pidió evitar nuevas pérdidas.

“Ya se ha pagado un altísimo precio. Tres vidas humanas en lo que hace a todo este evento son más que suficientes”, dijo.

Llamado a la reflexión y al diálogo

Gálvez agradeció el apoyo de ciudadanos que, según afirmó, aplaudieron el paso de los efectivos durante el operativo y expresaron cansancio por los perjuicios ocasionados por los bloqueos.

“Queremos agradecer sinceramente el apoyo de la ciudadanía, que cuando pasaban las fuerzas aplaudían, agradecían. Están cansados, están agotados, están estropeados por las posiciones intransigentes”, afirmó.

El vocero llamó especialmente a la población alteña a deponer la violencia y permitir la apertura de rutas para que lleguen alimentos, medicamentos, oxígeno y atención médica.

“Llamamos fuertemente a la reflexión a nuestros hermanos alteños para que depongan la violencia. El propósito no es agredirlos, el propósito es abrir las rutas para que el resto de la población no sea agredida con la carencia de alimentos, medicamentos y atención”, sostuvo.

Cisternas lograron ingresar a La Paz

Como parte de los primeros resultados del operativo, Gálvez informó que varias cisternas lograron llegar a la ciudad para abastecer de combustible.

También indicó que varios puntos fueron habilitados mediante diálogo, aunque algunos fueron retomados por grupos movilizados.

“Se ha logrado que varias cisternas puedan llegar a la ciudad para abastecer de combustible. Se ha logrado, en el marco del ejercicio democrático, de la conversación y el diálogo, habilitar varios puntos que estaban bloqueados”, explicó.

Finalmente, el vocero afirmó que el Gobierno mantendrá el operativo durante las siguientes horas, con el objetivo de consolidar corredores humanitarios y recuperar la circulación en las rutas afectadas.

“Tenemos que cambiar nuestra lógica, debatir ideas, dejar las posiciones intransigentes y sentarnos a construir soluciones”, concluyó.

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