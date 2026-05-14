Hallazgo de mochila con explosivos agrava la tensión en el centro paceño tras enfrentamientos

El centro de la sede de Gobierno se convirtió este jueves en un escenario de caos y violencia. Lo que debía ser una jornada de diálogo en la Casa Grande del Pueblo derivó en fuertes enfrentamientos entre mineros cooperativistas y efectivos policiales, dejando como saldo preliminar dos personas detenidas, una de ellas en posesión de material explosivo de alta peligrosidad.

El momento de mayor alerta ocurrió durante los disturbios en las inmediaciones de la Plaza Murillo. Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) interceptaron a un sujeto en actitud sospechosa. Tras reducirlo, los uniformados procedieron a la requisa de su pertenencia principal: una mochila cargada con artefactos explosivos.

El detenido fue trasladado de urgencia a dependencias policiales para iniciar las investigaciones por tenencia ilícita de explosivos.

Crónica de una jornada violenta

La tensión comenzó a escalar cuando un grupo de mineros intentó romper el cerco policial para ingresar a la Plaza Murillo, mientras de forma paralela se convocaba a un mitin en la Plaza San Francisco. Los incidentes se caracterizaron por:

Uso de agentes químicos: La Policía empleó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que buscaban llegar al Kilómetro 0.

Detonaciones de dinamita: Los mineros respondieron al contingente policial lanzando explosivos y cachorros de dinamita, poniendo en riesgo a los transeúntes y negocios de la zona.

Múltiples aprehensiones: Minutos antes del hallazgo de la mochila, otro minero ya había sido aprehendido a tan solo una cuadra de la Plaza Murillo, en un esfuerzo de las fuerzas del orden por contener el avance de los movilizados.

Al cierre de este reporte, el centro paceño permanece bajo un fuerte resguardo policial. Se espera un informe oficial del Ministerio de Gobierno sobre la situación jurídica de los detenidos y la cantidad exacta de material explosivo incautado en la mochila, un elemento que ha sido determinante para elevar la tipificación de los delitos cometidos durante la protesta.

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