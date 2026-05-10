¿Hay salidas a Nor y Sud Yungas? Esto dice la Policía

La situación en la terminal de Minasa continúa afectando la circulación hacia Nor y Sud Yungas, especialmente por los bloqueos mantenidos por sectores movilizados, como los interculturales. Laime, suboficial de policía en el lugar, informó que aunque las salidas hacia Sud Yungas son normales, los bloqueos siguen siendo una dificultad importante para quienes viajan hacia Nor Yungas.

Puntos de bloqueo

Según la suboficial Laime, los bloqueos continúan en cinco puntos clave, los cuales son:

Puente Elena Chitilla Challa Choro Yolosita

Recomendaciones para los viajeros

Se recomienda a los viajeros que tengan planeado desplazarse hacia Nor Yungas que tomen en cuenta los bloqueos persistentes, ya que podría haber retrasos importantes en su trayecto. Aunque las salidas hacia Sud Yungas no se ven afectadas, los puntos de bloqueo en Nor Yungas siguen siendo un obstáculo que dificulta el tránsito.

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