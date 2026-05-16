Identifican al hombre fallecido en la av. Villazón; el chofer del minibús está aprehendido

La Policía Boliviana brindó nuevos detalles sobre el fatal accidente de tránsito registrado en la avenida Villazón, la ruta que conecta a Cochabamba con Sacaba. Tras las primeras investigaciones en el lugar del hecho, las autoridades lograron identificar formalmente a la víctima y confirmaron la situación jurídica del chofer que causó el siniestro.

La víctima fatal era un trabajador de la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) de 54 años de edad, quien realizaba sus labores habituales cuando fue violentamente embestido por un vehículo de servicio público que circulaba en contra ruta.

Conductor invadió carril para sortear la protesta

El subdirector de Tránsito, Coronel Juan Sotopeña, explicó que el trufi de color blanco transitaba en sentido de oeste a este (de Cochabamba hacia Sacaba). Sin embargo, el conductor tomó la determinación de ingresar al carril contrario de circulación para esquivar un bloqueo instalado a la altura de la pasarela de la zona.

"A esta altura (...) llega a impactar en la humanidad de una persona de 54 años de edad, la cual por las lesiones que presentaba lamentablemente llega a fallecer en el lugar, pese a los esfuerzos del personal de emergencia y personas que se encontraban en el sitio", detalló Sotopeña, agregando que el chofer confesó el motivo de su maniobra ilegal en la entrevista preliminar.

Pericias técnicas y derivación al IDIF

Con el fin de esclarecer las responsabilidades penales del conductor —quien ya se encuentra formalmente aprehendido—, la Dirección de Tránsito activó los requerimientos de ley y procedió con las siguientes acciones:

Secuestro del trufi: El vehículo de transporte público fue retenido y trasladado a dependencias policiales.

Prueba de alcoholemia: Se le extrajo una muestra de sangre al chofer detenido para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Estudio forense: Se procedió a la toma de humor vítreo al fallecido y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia correspondiente.

El caso ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso penal por homicidio en accidente de tránsito.

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