Imágenes muestran el violento atraco a un surtidor en Santa Cruz

Cámaras de vigilancia captaron un asalto a mano armada registrado en las últimas horas en una estación de servicio de la ciudad de Santa Cruz, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron a un funcionario y le robaron una importante suma de dinero.

En las imágenes de seguridad se observa cómo los sujetos llegan al surtidor en motocicleta, amenazan a la víctima con un arma de fuego y, tras reducirla, se apoderan del dinero antes de darse a la fuga.

La Policía ya cuenta con los videos de vigilancia e inició las investigaciones para identificar y capturar a los autores del hecho, que es investigado bajo el delito de robo agravado.

Hasta el momento, desde la estación de servicio no se informó oficialmente el monto sustraído durante el atraco. Entretanto, este domingo la atención en el surtidor se desarrolla con normalidad mientras continúan las pesquisas policiales.

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