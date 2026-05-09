¡Indignante! Conductor de camioneta atropella y mata a una perrita en Cochabamba

Un video de seguridad desató una ola de indignación en la capital cochabambina. En las imágenes se observa un acto de extrema indolencia: una camioneta doble cabina de gran tamaño atropella a una perrita que se encontraba parada en la vía pública, pasando por encima de ella sin reducir la velocidad ni prestar auxilio posterior.

El hecho ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana de este viernes en el barrio Quijarro, específicamente en la intersección de las calles J. Ramallo e Isaac Araníbar, en la zona del Seminario. En el lugar, una mancha hemática sobre el asfalto aún testimonia la violencia del impacto que terminó con la vida del animal.

"Ginata", una pérdida irreparable

La mascota, una perrita de cinco años llamada Ginata, era un miembro fundamental de su hogar. Su propietaria relató con profundo dolor que su presencia en la calle se debió a un descuido momentáneo producto del apuro por salir hacia su fuente laboral.

"Mi hija la encontró a las nueve y media de la mañana en la calle mientras la buscaba. Lo que más nos duele es que parece intencional; el vehículo iba lento, no estaba corriendo y la perrita estaba parada, no se atravesó. Había tiempo suficiente para frenar", lamentó la dueña.

El descargo de la familia del conductor

Tras la difusión de las imágenes y la denuncia pública, el hijo del conductor se puso en contacto con la familia afectada y con la Red Uno para ofrecer disculpas. Según su versión, quien manejaba la camioneta es una persona de la tercera edad (78 años) que, supuestamente, no se percató de haber arrollado al animal debido a su avanzada edad y las dimensiones del vehículo.

Esta explicación no ha calmado del todo el sentimiento de injusticia en la zona. Vecinos y propietarios cuestionan que una persona que ya no tiene la capacidad de notar un impacto de tal magnitud esté al mando de un vehículo de alto tonelaje, poniendo en riesgo no solo a los animales, sino también a niños y peatones.

Pedido de justicia y conciencia

Más allá de cualquier resarcimiento, la familia de Ginata busca una lección de humanidad. La propietaria ha solicitado que el conductor dé la cara y pida una disculpa personal a sus hijos, quienes se encuentran devastados por la pérdida.

"Nada nos va a devolver a nuestra mascota, pero quisiera que el señor pida disculpas a mis hijos para que se sientan un poco más tranquilos. El hecho de que un perrito esté en la calle no significa que no podamos cuidarlos o que los conductores no deban frenar", sentenció la propietaria.

Se espera que las autoridades competentes y personal de Pofoma actúen de oficio ante este caso de biocidio, tipificado en la normativa vigente, para determinar responsabilidades sobre la muerte de Ginata.

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