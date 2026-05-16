Inicia el operativo “Corredor Humanitario” para desbloquear rutas en La Paz

A primera hora de este sábado, se desplegaron fuerzas policiales y militares para desbloquear rutas estratégicas y garantizar el tránsito de vehículos y servicios esenciales en el departamento de La Paz.

A pocos minutos de las 3:00 de la madrugada, comenzó el operativo “Corredor Humanitario”, que busca restablecer la circulación en carreteras bloqueadas por movilizaciones sociales en el departamento de La Paz.

“Hay varios vehículos de la Policía Boliviana en la autopista La Paz – El Alto, dirigiéndose a distintos puntos de bloqueo para liberar el paso de las carreteras”, informaron desde la autopista

El operativo cuenta con efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, quienes trabajan en coordinación para garantizar la apertura de las rutas y permitir el acceso a ambulancias, transporte escolar, mercados, hospitales y otros servicios esenciales.

El despliegue busca restablecer la transitabilidad mínima de manera pacífica, protegiendo a la población y los bienes públicos, mientras se mantienen corredores humanitarios y supervisión de autoridades competentes para evitar confrontaciones y garantizar que la operación se realice con seguridad.

Se espera que en las próximas horas el tránsito en las principales vías de La Paz y El Alto se normalice, permitiendo que los ciudadanos puedan circular y acceder a productos y servicios críticos tras semanas de bloqueos.

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