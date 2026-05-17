Instalan vigilancia permanente en Parotani ante amenazas de bloqueo

Un contingente de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas fue desplazado hasta el puente de Parotani, en el municipio de Sipe Sipe, Cochabamba, con el objetivo de resguardar esta ruta estratégica que conecta al departamento con el occidente del país.

La presencia de efectivos busca evitar que sectores sociales movilizados instalen puntos de bloqueo en el sector, en medio de las protestas y medidas de presión que se registran en distintas regiones del país.

En el lugar se instalaron carpas donde policías y militares pernoctarán para mantener la vigilancia permanente e impedir la toma del puente por parte de manifestantes.

Desde la Policía señalaron que el operativo responde al cumplimiento de tareas de resguardo del orden público y la garantía de libre transitabilidad en las carreteras.

Asimismo, indicaron que ante cualquier intento de bloqueo primero se agotarán las instancias de diálogo y persuasión con los movilizados, con la finalidad de evitar conflictos y mantener expeditas las vías de conexión.

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