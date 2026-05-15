Intervienen el archivo histórico en la Biblioteca Municipal tras supuesta manipulación de papeles del Mutualista

La Dirección de Transparencia de la municipalidad ejecutó una intervención junto a la Secretaría de Planificación tras descubrir graves irregularidades en el manejo de la documentación del mercado Mutualista. Alberto Vaca, director municipal de Transparencia, explicó que se apersonaron junto a la secretaria del área para verificar que todo se maneje de manera correcta y con el debido proceso, confirmando que los archivos saltaron los procedimientos regulares de fiscalización.

Custodia vulnerada y desorden institucional

De acuerdo con el informe oficial, los expedientes bajo sospecha no llegaron al jefe de Departamento por las vías administrativas correspondientes ni salieron por el conducto regular de la oficina de firma. La situación llamó la atención cuando hallaron los documentos en un archivero bajo llave, donde existía una responsable.

"La realidad es que sí ingresó gente, lo hemos comprobado, lo que no sabemos es que si es funcionario o si son personas ajenas al gobierno municipal que entran y salen como perro por su casa y manipulan información del archivo histórico y de la unidad central de planificación", aseveró Vaca respecto a la vulnerabilidad del sistema.

Clausura y resguardo de la información

Ante el inminente riesgo de pérdida o alteración de datos, la dirección decidió intervenir las instalaciones de manera inmediata para frenar cualquier irregularidad. Para blindar la legalidad del proceso, las autoridades solicitaron el apoyo de un Notario de Fe Pública con el objetivo de resguardar y garantizar que se anoten todos los documentos que se están obteniendo en este momento.

La intervención derivó en el cierre total del recinto administrativo para evitar la fuga de más información sensible sobre el mercado Mutualista. Por esta razón, el director de Transparencia confirmó que este edificio está cerrado, quedando bajo custodia interna de la Gendarmería y con apoyo de la Policía para resguardar las instalaciones por fuera, debido a que indica que la infraestructura es de fácil acceso para cualquier persona.

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