Investigación en Santa Cruz: Cinco policías de inteligencia bajo la lupa por presunto robo de $us 50.000

El Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz confirmó que cinco efectivos pertenecientes a unidades de inteligencia fueron puestos a disposición de la instancia superior. La medida responde a una investigación en curso por el presunto robo de 50.000 dólares durante un operativo policial realizado meses atrás.

El comandante departamental, David Gómez, informó que el caso se originó a partir de una denuncia formal sobre la sustracción de la cuantiosa suma de dinero. Los implicados, que ostentan grados de jerarquía desde sargentos hasta un mayor y tenientes, enfrentan ahora procesos.

El origen de la denuncia: La palabra del "Rey de las fugas"

El caso se remonta al pasado 10 de febrero, durante la audiencia cautelar de Exson Zapata Segovia, un ex recluso con un frondoso historial delictivo. Zapata Segovia, apodado el "Rey de las fugas" por haber escapado de los penales de Cantumarca (Potosí) y Cochabamba en dos ocasiones, declaró ante el juez que los agentes de inteligencia que lo recapturaron le quitaron el dinero.

A pesar de la procedencia de la denuncia, el mando policial procedió conforme a norma para transparentar la actuación de los uniformados.

"Evidentemente hubo una denuncia de una sustracción de 50 mil dólares hace mucho tiempo en un operativo que se había llevado a cabo. Estos servidores públicos policiales fueron puestos a disposición del comando", señaló el Coronel Gómez.

Procesos de investigación en curso

La autoridad policial aclaró que, si bien existe el señalamiento de Zapata Segovia, el caso aún se encuentra en etapa de recolección de pruebas para determinar la veracidad de los hechos.

Los agentes han sido separados de sus unidades operativas mientras se desarrolla el proceso interno. Se espera que en las próximas horas la fiscalía policial emita un criterio referente a la situación jurídica de los involucrados.

"Tengo entendido que no (hay una conclusión aún), está en proceso de investigación. Solamente es una denuncia de una persona que había evadido a la justicia en dos oportunidades", complementó el comandante, subrayando que se respetará el debido proceso para esclarecer si el dinero existió y cuál fue su destino.

Mira la programación en Red Uno Play