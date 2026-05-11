Justicia declara en rebeldía a Evo Morales por ausencia en juicio

El expresidente Evo Morales fue declarado en rebeldía este lunes tras no presentarse a la audiencia programada por el caso de presunta trata agravada de personas.

De acuerdo con información preliminar, la defensa del exmandatario presentó un memorial que actualmente es analizado por la autoridad judicial.

El juicio oral fue instalado este lunes en un juzgado de Tarija, donde la Fiscalía acusa a Morales de presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija cuando ejercía la Presidencia del país.

Antes del inicio de la audiencia, los abogados del líder político ya habían anunciado que no asistiría al proceso judicial, argumentando observaciones relacionadas con las notificaciones y el desarrollo del caso.

La declaratoria de rebeldía se produjo luego de verificarse la ausencia del exmandatario en la instalación del juicio oral.

Luis Esteban Ortiz, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija aseguró que se han cumplido todas las formalidades de rigor por lo que ha correspondido la apertura del juicio.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, desde octubre de 2024.

En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de detención porque los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024 para impedir el ingreso de los agentes al Trópico de Cochabamba.

En octubre pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y hace unos días, la Fiscalía de Tarija informó que se reunieron más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral.

A principios de 2025, un tribunal judicial declaró en rebeldía a Morales, después de que el dirigente cocalero no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra.

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