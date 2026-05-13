Justicia prohíbe paros médicos en la CNS tras acción popular de jubilados mineros

Los rentistas jubilados mineros lograron ganar una acción popular que prohíbe a los médicos y sindicatos de la Caja Nacional de Salud (CNS) realizar paros, huelgas o movilizaciones que impliquen la suspensión de los servicios médicos.

La medida surge como una respuesta legal para garantizar el derecho fundamental a la salud de la población asegurada, la cual se ha visto severamente afectada por las constantes medidas de presión del sector salud. Con esta resolución, los profesionales de la CNS en Cochabamba quedan impedidos de interrumpir la atención bajo cualquier circunstancia.

La vía administrativa sobre el conflicto

La asesora legal de los rentistas mineros, Anabel Jiménez, explicó que, si bien el sector médico puede tener demandas legítimas, estas deben canalizarse a través de mecanismos que no vulneren el bienestar de los pacientes.

"Se nos ha otorgado la tutela y ahora los sindicatos no podrán hacer más huelgas ni paros. Si existen temas que reclamar, como falta de medicamentos o recursos humanos, lo tienen que hacer por la vía que corresponde: la vía administrativa", informó Jiménez.

Impacto de los paros en el paciente

La determinación judicial llega tras una gestión marcada por la inestabilidad en la atención. En lo que va del año, ya se registraron dos paros (uno de 24 y otro de 48 horas) que profundizaron la crisis asistencial en el departamento.

Los efectos de estas medidas de presión incluyen:

Suspensión de consultas externas: Miles de pacientes pierden citas programadas con meses de antelación.

Reprogramación de cirugías: Intervenciones quirúrgicas críticas se ven postergadas indefinidamente.

Colapso de servicios: El acumulado de pacientes tras un paro agrava las deficiencias históricas de la institución.

"Cuando hay un paro, así sea de mediodía, están perjudicando la atención al paciente y las cirugías programadas. Esta ha sido la problemática de la Caja Nacional de Salud por años", enfatizó la abogada.

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