La "Casa Naranja" celebra el Día del Periodista boliviano: Entre el privilegio de informar y el sacrificio personal

Este domingo 10 de mayo, Bolivia celebra una vez más el Día del Periodista, una fecha dedicada a reconocer una labor que se define por el servicio a la ciudadanía y el compromiso con la verdad. Adelantándose a los festejos, el equipo de Red Uno Cochabamba, conocido cariñosamente como la "Casa Naranja", compartió las experiencias de quienes día a día llevan la información hasta los hogares bolivianos.

Lo mejor y lo peor de la profesión

Ser periodista implica vivir en una dualidad constante: el privilegio de estar en la "primera línea" de los hechos y el sacrificio del tiempo personal. Para Wanda Dorado, lo más gratificante es "ser parte de la historia y tener información de primera mano", aunque reconoce que el costo es restarle tiempo a la familia y a uno mismo.

Por su parte, Álvaro Alcón destaca la importancia de discernir la noticia para entregarla con veracidad, pero lamenta que, en ocasiones, la profesión sea "muy poco valorada". En esa misma línea, el periodista Denis Rodríguez señala que la labor permite conocer de cerca otras realidades, como operativos policiales o militares, pero critica la reacción hostil de algunos sectores: "Se olvidan que nosotros también somos padres, hijos y hermanos".

Desde detrás de los lentes, el camarógrafo Álvaro se siente un afortunado por el acceso que le brinda su oficio: "Eres privilegiado de estar con autoridades o con artistas". Asimismo, Raúl Rojas valora la conexión con la gente y sus necesidades, aunque admite que en conflictos sociales la imparcialidad no siempre es bien recibida por los bandos en disputa.

Anécdotas: Del reconocimiento al peligro extremo

La vida del periodista está llena de momentos que marcan la memoria. Wanda Dorado relata entre risas cómo un joven le pidió una foto en la plaza principal, un gesto que le "levantó el ego" al sentirse reconocida fuera de las cámaras.

Sin embargo, el peligro es una sombra constante. Álvaro Alcón recuerda con pesar haber coordinado una entrevista con una fuente un lunes, para enterarse al día siguiente que esa persona había fallecido en un accidente de tránsito. Pero quizás el relato más crudo es el de Denis Rodríguez, quien recordó los conflictos de 2019 en Quillacollo:

"Había dinamitas de por medio y estábamos prácticamente al medio; incendiaron nuestra moto y tuvimos que escapar. En lo único que pensaba era en mi familia", confesó.

Un homenaje al compromiso

A pesar de las agresiones en conflictos y la falta de valoración en ciertos sectores, el equipo de la Casa Naranja reafirma su dedicación, profesionalismo y veracidad. El periodismo en Cochabamba sigue siendo ese puente vital entre el acontecimiento y el ciudadano.

Desde nuestra redacción, extendemos un afectuoso saludo a todos los hombres y mujeres que, con micrófono, cámara o libreta en mano, honran esta noble profesión. ¡Felicidades, periodistas bolivianos!

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