La Felcn incauta sustancias controladas y desmantela laboratorios en el Trópico de Cochabamba

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) asestaron contundentes golpes al narcotráfico en la región del Trópico de Cochabamba. Las intervenciones resultaron en la incautación de más de 152 kilogramos de droga (entre marihuana y cocaína), la aprehensión de nueve personas —entre ciudadanos bolivianos y extranjeros— y una afectación patrimonial global que supera los 2 millones de dólares.

Los operativos se desplegaron de manera estratégica en las localidades de Locotal, Eterazama y Villa Tunari, logrando secuestrar además cinco armas largas de fuego, seis teléfonos celulares, vehículos y precursores químicos.

Personal de Umopar-Chapare se trasladó hasta la Central 15 de Diciembre (Sindicato San Pedro Buena Vista, municipio de Villa Tunari), donde localizó y destruyó un complejo laboratorio clandestino de cristalización de clorhidrato de cocaína y un depósito de precursores químicos.

En el lugar se procedió a la incineración de insumos como acetato de etilo, carbón activo, permanganato, soda cáustica, bisulfito de sodio y ácido sulfúrico. Durante esta intervención, las fuerzas del orden aprehendieron a ocho personas (de nacionalidad boliviana y colombiana) y secuestraron 5 armas largas de fuego, 6 teléfonos celulares, una bolsa con clorhidrato de cocaína y vehículos utilizados por la organización criminal.

Por otro lado, en la misma zona de Villa Tunari, las autoridades interceptaron un tractocamión que transportaba de forma oculta 2.500 kilogramos de carbonato de sodio. El conductor boliviano fue aprehendido en el acto, generando este solo operativo un impacto económico ilícito estimado en 195.000 dólares.

Destrucción de fábricas móviles en Ivirgarzama

En una acción complementaria, efectivos de Umpoar Ivirgarzama hallaron y destruyeron tres fábricas móviles de elaboración de pasta base de cocaína, también en la jurisdicción de Villa Tunari.

En la intervención en flagrancia se logró la aprehensión de cuatro personas y el secuestro e incineración de 450 litros de droga líquida (cocaína en proceso), además de precursores y materiales de elaboración: ácido sulfúrico, carbonato de sodio, cemento y gasolina.

Todos los casos, aprehendidos y evidencias secuestradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones penales correspondientes.