La justicia española falló a favor de Shakira en una nueva disputa tributaria contra la Agencia Tributaria de España, anulando las sanciones e impuestos reclamados por el ejercicio fiscal de 2011.

La decisión fue emitida por la Audiencia Nacional, que estimó el recurso presentado por la artista contra resoluciones previas de la Agencia Tributaria y del Tribunal Económico Administrativo Central.

Con este fallo, la justicia insta a Hacienda a devolver a la cantante una suma que, según el equipo de la artista, supera los 60 millones de euros entre impuestos, intereses y costas judiciales.

Qué determinó el tribunal

Según la sentencia, la administración española no logró demostrar que Shakira permaneciera en España más de 183 días durante 2011, requisito fundamental para considerarla residente fiscal en el país.

La Audiencia Nacional concluyó que la cantante estuvo en territorio español aproximadamente 163 días ese año, por lo que las liquidaciones tributarias y sanciones aplicadas “son contrarias a derecho”.

El caso se centraba en más de 55 millones de euros reclamados por Hacienda relacionados con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio.

El papel de Gerard Piqué en el caso

La administración tributaria argumentaba que la artista mantenía vínculos suficientes con España debido a su relación sentimental con Gerard Piqué.

Sin embargo, el tribunal señaló que en 2011 no existía “vínculo conyugal” entre ambos —ya que nunca estuvieron casados— ni hijos menores residentes en España, por lo que no podía considerarse la existencia de un núcleo familiar legal en el país.

La respuesta de Hacienda

Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que la sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo y adelantaron que presentarán una apelación.

Además, recordaron que Shakira ya aceptó previamente sanciones por delitos fiscales correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, tras llegar a un acuerdo judicial en 2024 que evitó un proceso penal más largo.

Días atrás, otro juzgado de Barcelona archivó una segunda causa penal abierta contra la cantante por un supuesto fraude tributario relacionado con 2018, derivando el caso a la vía administrativa.

Según el entorno de la artista, este fallo representa el cierre de la última gran disputa fiscal que mantenía pendiente en España tras varios años de litigio.

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