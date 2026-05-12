La Paz: Los bloqueos ocasionan incremento de precio de frutas

Los bloqueos en varias rutas del país han comenzado a generar graves repercusiones en la economía de las familias, especialmente en el departamento de La Paz, donde los productos de primera necesidad no están llegando con normalidad a los mercados, lo que ha disparado sus precios. Uno de los productos más afectados son las frutas, especialmente los cítricos y plátanos, cuyos precios se han duplicado en los últimos días.

Aumento de precios en las frutas

Vendedoras del mercado Rodríguez alertaron que frutas como la naranja y la mandarina, que son de temporada, se han encarecido enormemente debido a la falta de abastecimiento.

“Antes la mandarina costaba 25 bolivianos, ahora está a 30”, indicó una de las comerciantes, quien destacó que los precios continúan aumentando debido a los costos de transporte elevados por los bloqueos en las rutas.

Además, las vendedoras de frutas informaron que el precio de la mandarina ha subido significativamente, llegando a doblar su valor, y explicaron que los costos del traslado del producto también están siendo una de las principales causas de este aumento.

“La mandarina antes costaba 25, ahora está a 30, el doble. Y ni siquiera hay suficientes frutas para vender”, señalaron.

El impacto en el plátano

Otro de los productos afectados es el plátano, que antes se vendía a 25 centavos la unidad, pero ahora, debido a la escasez y los costos de transporte, su precio ha subido, llegando a un boliviano por unidad en algunos casos. Las comerciantes temen que, si los bloqueos persisten, el precio de este y otros productos siga aumentando.

Llamado a la reflexión

Las comerciantes del mercado Rodríguez hicieron un llamado a los sectores en conflicto para que reflexionen sobre las consecuencias de los bloqueos y el daño que están causando a la economía local y a las familias. Exhortaron a los bloqueadores a levantar las medidas de presión para permitir el libre flujo de productos y evitar que los precios sigan incrementándose.

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