La Paz: ¿Se suspende el Gran Poder 2026? esto dicen los organizadores

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder analiza postergar su tradicional festividad ante la situación de conflictos sociales y bloqueos que afectan la ciudad. Según explicó Juan Ichuta, la decisión final se definirá durante una asamblea general convocada para esta noche a la que asistirán pasantes, organizadores, fundadores y miembros de los directorios de cada fraternidad.

“Lo más probable es que se postergue, tal vez. Suspensión no, no vamos a suspender. Solamente tendría que ser una postergación hasta que el país pueda arreglar los conflictos, se convoque al diálogo y no se escatimen esfuerzos para pacificar nuestro país”, indicó Ichuta.

El dirigente explicó que una suspensión completa de la festividad pondría en riesgo el título y reconocimiento oficial que han ganado con el Gran Poder, por lo que la postergación se plantea como una medida precautoria para garantizar la continuidad de la tradición.

“Está en riesgo, suspender nuestras festividades pone en riesgo el título que hemos recibido”, afirmó.

La asamblea de esta noche será determinante para definir la nueva fecha del evento y coordinar los pasos necesarios para asegurar que la festividad se realice de manera segura y en cumplimiento de la tradición cultural paceña.

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