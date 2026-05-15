"La Paz Sin Hambre" impulsa capacitación para personas en situación vulnerable

La Fundación “La Paz Sin Hambre” desarrolló una jornada solidaria con la participación de voluntarios y residentes del centro, quienes se reunieron para preparar alimentos y compartir un espacio de aprendizaje comunitario.

Varias personas usando mandiles y cofias mientras trabajan en la preparación de masas, bajo la orientación de voluntarios. La actividad se realizó en ambientes de la fundación, donde también se brindó acompañamiento a personas que forman parte de este espacio social.

Fundador

Fernando Pardo, fundador de La Paz Sin Hambre, destacó la importancia de generar oportunidades para quienes necesitan apoyo, no solo a través de la entrega de alimentos, sino también mediante actividades que fortalezcan sus habilidades y su integración.

Voluntariado

Durante la jornada, la chef voluntaria Tatiana Ortuño acompañó el proceso de capacitación, guiando a los participantes en la preparación de los alimentos. La actividad permitió que los asistentes aprendan, colaboren entre ellos y formen parte de una experiencia práctica.

Uno de los residentes, identificado como Rolando, también compartió su experiencia durante la actividad, resaltando el valor de estos espacios para quienes reciben apoyo de la fundación.

La iniciativa forma parte del trabajo social que realiza La Paz Sin Hambre, organización que impulsa acciones solidarias en favor de personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo alimentación, acompañamiento y espacios de aprendizaje.

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