Largas filas en el aeropuerto de El Alto para enviar encomiendas por bloqueos

En el aeropuerto de El Alto, las largas filas en el área de encomiendas son una constante debido a los bloqueos que afectan las rutas de acceso y la circulación de vehículos. Pasajeros y comerciantes han reportado que el tiempo de espera para realizar un envío o recoger encomiendas ha aumentado, con algunas personas esperando hasta dos horas en la fila.

Impacto en el servicio de encomiendas

Uno de los afectados, al ser consultado, expresó su frustración: “Lento, lento. No avanza porque hay mucha gente aquí”, refiriéndose a las largas filas que se registran en el área. Los bloqueos han aumentado la demanda de envíos, ya que muchas personas están intentando enviar productos a otras ciudades, especialmente a Cochabamba, ante la imposibilidad de desplazarse por la vía terrestre.

Afectación al sector empresarial y social

El impacto no solo afecta a los usuarios comunes, sino también a microempresarios y comerciantes que dependen de los envíos para mantener sus negocios a flote. Un empresario expresó su molestia ante la situación:

“Estos bloqueos nos están perjudicando a todos, más que todo a los microempresarios y a todos los que generamos dinero para el país”, y añadió que la incertidumbre y retrasos están afectando la economía local.

Desafío logístico por los bloqueos

Además, las dificultades logísticas provocadas por los bloqueos han generado que los envíos puedan demorar más de 24 horas en llegar a su destino, lo que aumenta la incertidumbre tanto para los clientes como para las empresas de transporte de encomiendas. Algunos usuarios están optando por alternativas como las flotas, pero la situación continúa siendo difícil debido a los bloqueos en las rutas principales.

Solicitudes de solución inmediata

Los afectados hicieron un llamado al gobierno y a los sectores movilizados para que levanten los bloqueos y permitan la reactivación de la circulación normal de vehículos y envíos, ya que la situación afecta no solo el comercio, sino también a la economía del país en general.

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