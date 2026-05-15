Legisladores expresan apoyo a medidas del Gobierno frente a conflictos y bloqueos

El presidente de la Brigada Parlamentaria, Luis Fernando Pareja, afirmó que los legisladores respaldarán cualquier acción que adopte el presidente Rodrigo Paz para desarticular las movilizaciones y bloqueos que actualmente se registran en el país.

De acuerdo con Pareja, algunos actores sociales, “a la cabeza de Evo Morales”, estarían buscando la desestabilización del Gobierno y contarían —según denunció— con apoyo de sectores de la izquierda internacional y organizaciones no gubernamentales (ONG).

“Que active el presidente Paz, con el respaldo de todos los parlamentarios, todos los mecanismos que le franquean la Constitución y las leyes para pacificar este país. Cuenta con el apoyo de todos los que creemos en la democracia y en la libertad”, manifestó el legislador.

Pareja sostuvo además que el respaldo de los parlamentarios no responde a la defensa de una línea política determinada, sino a la necesidad de preservar la democracia y el respeto al voto popular.

“No se trata de defender un color político, se trata de defender la democracia y el voto de la población”, afirmó.

Las declaraciones surgen en medio de la escalada de conflictos, bloqueos y protestas que afectan a distintas regiones del país y que han generado tensión política y social en las últimas jornadas.

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