Lo hallaron maniatado y encapuchado en Los Lotes: la autopsia reveló cómo murió

Tras el macabro hallazgo de un cuerpo en la zona de Los Lotes, el Ministerio Público brindó detalles determinantes sobre el fallecimiento de un hombre de 43 años. La fiscal de materia, Yolanda Aguilera, confirmó que la autopsia legal estableció como causa del deceso una asfixia mecánica por sofocación, lo que ratifica la naturaleza violenta del hecho.

La víctima, que trabajaba en una gomería local, fue encontrada en condiciones que denotan extrema crueldad: maniatado de pies y manos, y con la cabeza totalmente cubierta por una capucha. Según el informe forense, la data de la muerte superaba las 24 horas al momento del levantamiento del cadáver.

Debido a las características de la escena, la Fiscalía ha tipificado el caso como asesinato. Una de las primeras conclusiones de los investigadores es que el robo no habría sido el motivo del crimen, ya que el hombre no portaba objetos de valor que justificaran semejante despliegue de violencia.

“Estamos en la investigación del móvil. El proceso se ha iniciado por asesinato para establecer las causas y a las personas que habrían intervenido, porque no se descarta que sea más de un autor”, precisó la fiscal Aguilera.

La comisión asignada al caso ha iniciado un rastrillaje de pruebas en el entorno de la víctima para reconstruir sus últimas horas de vida:

Entorno laboral y familiar: Se tienen previstos interrogatorios a los parientes del fallecido y a sus compañeros de trabajo en la gomería donde prestaba servicios.

Análisis de seguridad: Los investigadores buscan cámaras de vigilancia en las zonas aledañas al lugar del hallazgo y cerca de su lugar de trabajo para identificar los vehículos o personas que pudieron participar en el traslado del cuerpo.

La brutalidad del hecho ha generado conmoción en la zona de Los Lotes, mientras la policía busca determinar si se trató de un ajuste de cuentas o una venganza personal, dado que la víctima fue privada de su libertad antes de ser sofocada hasta la muerte.

Mira la programación en Red Uno Play