David Beckham y Victoria Beckham alcanzaron un nuevo hito financiero al ingresar oficialmente al club de los multimillonarios británicos, según la más reciente clasificación publicada por The Sunday Times.

De acuerdo con el prestigioso ranking, la fortuna de la pareja llegó en 2025 a 1.185 millones de libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 1.583 millones de dólares.

El crecimiento económico de los Beckham fue impulsado por inversiones estratégicas en fútbol, moda, alimentos, bebidas y bienes raíces, consolidando al exfutbolista como el primer exdeportista británico en alcanzar el estatus de multimillonario.

El negocio que disparó la fortuna

Uno de los factores clave detrás del incremento patrimonial fue la participación de Beckham en el Inter Miami CF, club estadounidense que ganó enorme proyección internacional tras la llegada de Lionel Messi, quien recientemente extendió su vínculo con el equipo hasta 2028.

Según el informe, la fortuna de la pareja estaba valuada en unas 500 millones de libras esterlinas apenas un año antes, lo que refleja un crecimiento económico acelerado.

Por otro lado, la marca de moda de Victoria Beckham, lanzada en 2008, logró superar por primera vez los 100 millones de libras en facturación anual, luego de varios años enfrentando dificultades financieras.

Imagen pública y tensiones familiares

A pesar del éxito empresarial, la pareja también enfrenta tensiones familiares. Medios británicos señalaron un distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, quien habría acusado públicamente a sus padres de intentar controlar su vida personal y afectar su matrimonio.

Sin embargo, David y Victoria continúan proyectando en redes sociales y apariciones públicas una imagen de pareja sólida y cercana a sus otros tres hijos.

Otros nombres destacados del ranking

La lista anual de las 350 personas y familias más ricas del Reino Unido también incluyó a Noel Gallagher y Liam Gallagher, cuya fortuna conjunta aumentó gracias a la gira de reunión de Oasis.

Asimismo, apareció el empresario de criptomonedas Christopher Harborne y Nik Storonsky, este último reconocido por registrar uno de los mayores incrementos de riqueza del ranking gracias al crecimiento de Revolut.

La lista sigue encabezada por la familia de Gopi Hinduja, vinculada a un conglomerado internacional de finanzas, energía y tecnología, con una fortuna estimada en más de 48.000 millones de dólares.

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