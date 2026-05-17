“Los bloqueos no son la manera”: Monseñor Leigue pide diálogo y unidad para Bolivia

Durante la homilía de este domingo, el monseñor René Leigue pidió una oración por la unidad del país, en medio de las movilizaciones impulsadas por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La autoridad religiosa llamó al diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados. Asimismo, pidió a los dirigentes reflexionar sobre sus demandas y considerar la situación económica que atraviesa el país antes de asumir medidas de presión.

“Esperemos que en estos días se solucionen los problemas, queremos salir adelante. ¿Quién no quiere mejores días? Todos queremos, pero veamos también la realidad que tenemos. Si hablamos económicamente, ¿estamos bien para poder exigir o tenemos que esperar un tiempo para buscar cómo tener los medios para solucionar nuestras necesidades?”, señaló.

Leigue también expresó su preocupación por las consecuencias de las movilizaciones y lamentó que los sectores más vulnerables sean los principales afectados.

“Es triste lo que estamos viviendo, ¿hasta cuándo seguiremos así?, ¿qué nos falta para que podamos vivir de otra manera? Algo falta y, a lo mejor, falta conocer a Dios. El que conoce a Dios siempre va a buscar el bien de todos y no solo el propio bienestar. Parece que eso es lo que está faltando, especialmente en aquellos que están a la cabeza de organizaciones”, manifestó.

Ante esta situación, el líder de la Iglesia católica pidió tanto a las autoridades como a los dirigentes movilizados que prioricen el diálogo y tomen en cuenta las afectaciones que generan las protestas en la población.

“Les pedimos que vean esta realidad, que busquen el bien de todos y no de algunos. Los bloqueos no son la manera, no es el espacio ni el momento de buscar una solución de esa forma. La solución pasa por sentarse a dialogar. El diálogo es la salida a un problema, ambas partes deben ceder para llegar a un consenso; el diálogo es la única salida”, concluyó.

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