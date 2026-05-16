Los personajes de la historia cruceña toman la plaza 24 de Septiembre en la Larga Noche de Museos

a plaza 24 de Septiembre se llena de historia y cultura durante la Larga Noche de Museos, donde emblemáticos personajes cruceños cobran vida en una de las muestras más visitadas y aplaudidas de la jornada cultural.

Actores de Asadcruz representan a figuras históricas y cuadros de artistas nacionales, despertando gran expectativa entre niños, jóvenes y adultos que se acercan para fotografiarse e interactuar con ellos.

Entre los personajes que recorren la plaza están Ignacio Warnes, Ñuflo de Chaves, Melchor Pinto, José Manuel “Cañoto” Baca, varios inspirados en los monumentos y esculturas que se exhiben en distintas rotondas y espacios públicos de Santa Cruz.

La actividad también rinde homenaje a personalidades de la cultura y la historia boliviana como Raúl Otero Reiche, Gladys Moreno, Ana Barba, Elffy Albrecht, el popular Camba Florencio, Germán Busch, Andrés Ibáñez y Gabriel René Moreno.

La recreación artística genera emoción entre los asistentes, quienes destacan la creatividad y el valor cultural de la propuesta, consolidándola como uno de los principales atractivos de esta versión de la Larga Noche de Museos.

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