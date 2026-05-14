Maestros rurales apedrean las instalaciones del Ministerio de Educación

Momentos de tensión se registraron en inmediaciones del Ministerio de Educación, en la ciudad de La Paz, donde maestros rurales avanzaron hasta una barricada y llegaron a las puertas de la institución, en medio de una protesta que se tornó violenta.

La movilización del magisterio rural surge tras intento de mesas de diálogo instaladas con autoridades del Ministerio de Educación. Según el reporte desde el lugar, los sectores movilizados exigen atención a sus demandas y piden la intervención de las autoridades nacionales.

Durante la protesta se registró un enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales. En el sector se sintió con fuerza el uso de agentes químicos y gases lacrimógenos, mientras los movilizados lanzaban piedras y escombros contra la infraestructura.

Rejas destrozadas

Una de las rejas del Ministerio de Educación fue afectada durante el conflicto. Además, se reportó que las instalaciones fueron apedreadas por algunos manifestantes, dejando daños visibles en el ingreso y en parte del ornamento público.

La situación generó preocupación debido a que, según el reporte, aún había funcionarios al interior del Ministerio de Educación mientras se desarrollaban los enfrentamientos en la parte externa.

La avenida Arce, en pleno centro paceño, permaneció cerrada producto de la movilización y la intervención policial. El ambiente se mantuvo cargado por los gases lacrimógenos y por la presencia de manifestantes en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play