Maestros rurales presentan pliego petitorio y exigen diálogo con Educación

Representantes del magisterio rural sostuvieron una reunión de más de cuatro horas con autoridades del Ministerio de Trabajo, donde presentaron oficialmente su pliego petitorio y exigieron la atención inmediata de sus demandas laborales y sindicales.

El ejecutivo departamental de maestros rurales, Juan Carlos Mamani, informó que inicialmente el sector no fue recibido por las autoridades, situación que provocó tensión y enfrentamientos con la Policía en inmediaciones del Ministerio de Trabajo.

“En una primera instancia no nos quisieron recibir. Nosotros solamente queríamos dejar una nota, pero las bases desbordaron y hubo enfrentamientos y gasificación de parte de la Policía”, afirmó el dirigente.

Posteriormente, los representantes del sector fueron atendidos por el jefe de gabinete y el asesor jurídico del Ministerio de Trabajo, debido a que el ministro se encontraba en reunión de gabinete.

Pliego petitorio

Entre las principales demandas presentadas está el incremento salarial del 30%, pedido que, según Mamani, fue respaldado con argumentos técnicos y datos económicos reales.

“Lo que nosotros hemos planteado es el incremento salarial del 30%, lo cual hemos sustentado técnicamente con datos reales”, sostuvo.

Esperan respuesta

El dirigente indicó que las autoridades comprometieron una respuesta formal para las próximas horas mediante una notificación escrita.

Además del tema salarial, el magisterio rural solicitó la regularización y reconocimiento legal de su nueva dirigencia departamental y nacional, elegida recientemente en Viacha.

Respeto a su congreso

Según Mamani, también se pidió revisar la Resolución Ministerial 518/2026 y desconocer a dirigentes que se habrían “autoprorrogado” en sus cargos durante un congreso realizado en Tarija en 2025.

“Pedimos que exista legitimidad y legalidad. Ambas tienen que ir agarradas de la mano”, afirmó.

El dirigente también cuestionó que el diálogo impulsado por el Ministerio de Educación se concentre únicamente en el magisterio urbano y anunció que solicitarán una audiencia directa con la ministra de Educación para exponer las demandas del sector rural.

“Mañana vamos a pedir un diálogo con la ministra de Educación para hacer conocer nuestro pliego petitorio”, concluyó Mamani.

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