Magisterio confirma asistencia al diálogo con el Gobierno; estas son sus peticiones

Wilfredo Ajllahuanca, ejecutivo de la CTEUB (Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia), destacó las principales demandas del magisterio antes del diálogo con el Ministerio de Educación programado para este martes 12 de mayo en Cochabamba. Según Ajllahuanca, el sector educativo sigue exigiendo un aumento salarial acorde a la canasta familiar, ya que el sueldo actual no cubre las necesidades básicas de los trabajadores.

Aumento salarial y nuevos ítems

Uno de los puntos más destacados en las demandas del magisterio es la inclusión de 6500 ítems para garantizar un crecimiento adecuado de la plantilla docente. También exigen que se asignen horas de trabajo adicionales, ya que actualmente los docentes realizan trabajo gratuito y consideran que el gobierno no está cumpliendo con sus compromisos de aumentar los recursos destinados al sector.

"Nosotros estamos pidiendo que nos den un sueldo justo, no el mínimo que está siendo propuesto por el gobierno", comentó Ajllahuanca.

Defensa de la educación pública

El magisterio también reiteró su oposición a la descentralización educativa, un tema que consideran crucial para evitar la privatización de la educación pública. El sector exige que se respete el sistema educativo fiscal único y gratuito, donde el Estado sea responsable de financiar, administrar y gestionar las instituciones educativas, en lugar de ceder terreno a fundaciones o instituciones privadas.

Jubilación y condiciones laborales

Otra de las peticiones clave es la jubilación con el 100%, algo que el magisterio considera indispensable para garantizar un reconocimiento justo a los docentes después de años de servicio. Ajllahuanca también subrayó que las condiciones laborales de los maestros deben mejorar, ya que muchos de ellos enfrentan escasez de recursos para realizar su trabajo y enfrentan excesivas cargas horarias.

Expectativas antes del diálogo

A pesar de las peticiones, el dirigente del magisterio expresó su disposición al diálogo, pero advirtió que si el gobierno no cumple con las expectativas del sector, las acciones de presión continuarán.

"El diálogo es la primera opción, pero si no vemos avances concretos, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas", aseguró Ajllahuanca.

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