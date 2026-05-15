Magisterio rural levanta bloqueos en la autopista La Paz – El Alto

Esta tarde, el magisterio rural decidió levantar el bloqueo que mantenía en el peaje de la autopista que conecta La Paz con El Alto, lo que permitió que el tránsito vehicular y el transporte público retomara su normalidad.

Afecta transitabilidad

Durante casi todo el día, los docentes bloquearon tanto las salidas como las llegadas de transporte público y privado, afectando la movilidad entre la ciudad de La Paz y El Alto. Con la medida levantada, se espera que el flujo de vehículos y pasajeros se regularice progresivamente.

Magisterio Rural

Los bloqueos se producen en un por la solicitud del sector educativo a ser atendidos en la solicitud de incremento salarial. la jornada de este jueves el ministerio de Educación suspendieron la mesa de diálogo en la ciudad de Santa Cruz, esto por los ataques violentos a la infraestructura de esta cartera de Estado.

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