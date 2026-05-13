Magisterio rural pide reunión con el Ministerio de Educación al igual que el urbano

El ejecutivo departamental del magisterio rural, Juan Carlos Mamani Laruta, señaló este miércoles que su sector fue excluido de la reunión convocada por el Ministerio de Educación y el magisterio urbano.

Según explicó el dirigente, inicialmente recibió una invitación para participar de un encuentro en Cochabamba; sin embargo, posteriormente les comunicaron que la reunión estaba destinada únicamente al magisterio urbano.

“Ayer hubo una invitación, personalmente me hicieron llegar la invitación, pero nos invitan y luego nos desinvitan. Prácticamente esa reunión había sido para el magisterio urbano y no para los rurales”, manifestó Mamani.

El representante aseguró que esta situación generó molestia en las bases del sector, que consideran haber sido discriminadas y apartadas del diálogo con las autoridades nacionales.

Solicitan reunión

Ante esta situación, el magisterio rural anunció que solicitará una reunión directa con la ministra de Educación para abordar sus demandas y buscar acuerdos similares a los alcanzados con el sector urbano.

“Nosotros también queremos hacer la firma correspondiente, pero primero vamos a consensuar orgánicamente con nuestras bases. Si aceptan, vamos a dar viabilidad; si no, vamos a seguir en pie de lucha”, advirtió el dirigente.

Nuevas medias de presión

Mamani explicó además que este miércoles se realizará un comité departamental de huelga, instancia que definirá nuevas acciones de presión y movilizaciones.

Respecto a las labores escolares, indicó que muchos maestros rurales comenzaron a replegarse debido a las dificultades de transporte y los bloqueos en las provincias, aunque se analiza migrar temporalmente a la modalidad a distancia.

“En el área rural posiblemente se cambie a modalidad a distancia para cumplir de alguna manera, pero también somos conscientes del daño que se está haciendo”, afirmó.

Finalmente, Mamani pidió comprensión a las organizaciones sociales que mantienen bloqueos en provincias, señalando que varios docentes viajan junto a sus familias y menores de edad para llegar a sus fuentes laborales.

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