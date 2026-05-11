Magisterio urbano confirma asistencia al diálogo con el Gobierno

El ejecutivo de la CTEUB (Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia), Wilfredo Ajllahuanca, confirmó que este martes 12 de mayo de 2026, los maestros urbanos asistirán al diálogo convocado por el Ministerio de Educación en la ciudad de Cochabamba. El objetivo de este encuentro es abordar las demandas del magisterio, que incluyen temas relacionados con la revisión de condiciones laborales, salarios y otros aspectos fundamentales para el sector educativo.

Compromiso con el diálogo

Ajllahuanca destacó que la CTEUB está comprometida en resolver sus demandas por ello una delegación asistirá al diálogo

Temas prioritarios

Los principales temas que se discutirán en la reunión son la revisión de los salarios de los maestros, la mejora en la infraestructura educativa y la implementación de nuevos ítems para mejorar la calidad de la enseñanza en el país.

Paro de Magisterio

Esta jornada de lunes los maestros del área urbano cumplieron con un paro de actividades de 24 horas a nivel nacional. Por su lado el magisterio Rural cumplirá su segunda jornada de presión programada para el martes 12 de mayo.

Posición del Gobierno

Por su parte la ministra de Educación Beatriz García, aseguró que el diálogo es la única instancia para solucionar las demandas del sector asegurando que el gobierno actual es el que más a invertido en educación con la programación de creación de 4.000 ítems para esta gestión.

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