Magisterio urbano ve avances en diálogo con el Gobierno y aguarda nuevas mesas de trabajo

El dirigente del magisterio urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, afirmó que hubo avances importantes en temas de ítems, horas e infraestructura educativa tras la reunión con el Ministerio de Educación. El diálogo ingresó en cuarto intermedio.

Luego de varias horas de diálogo con autoridades del Ministerio de Educación, representantes del magisterio urbano retornaron a Santa Cruz destacando avances parciales en la atención de sus demandas, aunque el conflicto aún no fue cerrado y las conversaciones ingresaron en cuarto intermedio.

El secretario ejecutivo del magisterio urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, señaló que uno de los aspectos más importantes fue que las autoridades nacionales escucharon el pliego petitorio del sector en un debate amplio.

“En principio nosotros hemos tenido la oportunidad de que la ministra de Educación nos escuche quizás por primera vez en un tiempo adecuado, en un diálogo amplio, un debate amplio y eso es muy importante para nosotros porque tenemos muchas problemáticas y muchas demandas”, manifestó Chávez.

Según el dirigente, durante las reuniones se lograron avances en la dotación de ítems, carga horaria e infraestructura educativa, aspectos que el sector considera prioritarios para mejorar las condiciones del sistema educativo.

“Se ha avanzado tal vez de manera significativa en algunos puntos, en el tema de los ítems, en el tema de las horas y también avanzar en algunos temas de infraestructura que para nosotros es muy importante”, sostuvo.

Incremento salarial

Sin embargo, Chávez reconoció que no se consiguió un acuerdo respecto al pedido de incremento salarial al haber básico. Pese a ello, indicó que el Gobierno asumió el compromiso de abordar esta demanda de manera anual mediante futuras mesas de trabajo.

El dirigente añadió que el magisterio urbano participará en nuevas mesas técnicas junto a las autoridades nacionales para continuar evaluando soluciones a las demandas del sector.

Magisterio rural

Mientras tanto, en la ciudad de La Paz continúa el diálogo entre el Gobierno y el magisterio rural en instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde ambas partes buscan consensos sobre el pliego petitorio presentado por los maestros rurales.

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