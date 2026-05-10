Magisterio Urbano y Rural ratifican el paro de 24 y 48 horas por demandas salariales

El magisterio boliviano mantiene sus medidas de presión, confirmando la realización de un paro nacional movilizado este lunes 11 de mayo. El sector urbano participará con un paro de 24 horas, mientras que el sector rural ampliará la medida a 48 horas, demostrando la unidad de los trabajadores en defensa de sus derechos.

José Luis Álvarez, representante del magisterio urbano de La Paz, ratificó la decisión del sector en un consejo consultivo, y anunció que este lunes los maestros se concentrarán a partir de las 8:30 a.m. para iniciar una marcha que concluirá con un bloqueo de las mil esquinas. Como consecuencia de este paro, las clases serán suspendidas en todo el país.

Demandas del magisterio

El ejecutivo del magisterio explicó que las demandas del sector son claras y apuntan principalmente a un ajuste salarial acorde a la canasta familiar y a la jubilación con el 100%. Además, se exige el respeto pleno a la educación fiscal única y gratuita, lo que implica que el Estado debe financiar, administrar y gestionar la educación pública.

Respuesta del magisterio a la ministra de Educación

Ante la convocatoria de diálogo por parte de la ministra de Educación, el magisterio respondió negativamente, señalando que las condiciones del gobierno no son satisfactorias.

“No sé para qué vamos a dialogar si de entrada ella dice que tenemos que seguir ajustándonos los cinturones, que se ha incrementado el presupuesto de la educación, etc., mentiras que no satisfacen las demandas principales de los trabajadores de la educación”, indicó Álvarez. Los maestros consideran que las propuestas del gobierno no abordan las necesidades reales del sector educativo y no responden a las preocupaciones sobre las condiciones laborales y salariales.

Futuro incierto y continuidad de las movilizaciones

El paro nacional movilizado de los trabajadores del magisterio se mantiene firme, y se prevé que, si no se atienden sus exigencias, las medidas de presión podrían intensificarse en los próximos días

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