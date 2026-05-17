Mamen anuncia incentivos tributarios y medidas de transparencia municipal

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, lamentó este fin de semana el impacto de los bloqueos y movilizaciones que atraviesa el país, durante el informe semanal que habitualmente difunde a través de sus redes sociales, donde también repasó las principales acciones encaradas por su gestión municipal.

“Ha sido una semana complicada para el país ante los bloqueos. El diálogo debe primar; los bloqueos son una enfermedad que asfixia a nuestro país, pero estas acciones complican la vida de todos los bolivianos, de los que necesitan atención médica o de quienes deben pagar Bs 100 por un pollo”, expresó la autoridad edil.

En su reporte, Saavedra detalló de manera cronológica algunas de las medidas asumidas por la Alcaldía durante la semana. Entre ellas, destacó la intervención física realizada el lunes 11 de mayo en oficinas del Servicio Municipal de Recaudaciones, con el objetivo de “blindar” el sistema y garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos.

Posteriormente, informó que el jueves 14 de mayo se logró normalizar la atención en esta repartición municipal tras detectar que 411 usuarios tenían acceso irrestricto al sistema informático para modificar e introducir datos. Según explicó, actualmente solo 60 usuarios mantienen acceso, aunque sin posibilidad de realizar modificaciones.

“La próxima semana daremos una buena noticia a la población relacionada con incentivos tributarios para que la ciudad salga adelante”, adelantó el alcalde.

Asimismo, recordó que el viernes 15 de mayo el Consejo de la Magistratura entregó a la Alcaldía documentos históricos relacionados con el mercado Mutualista, los cuales, según afirmó, evidencian un intento de apropiación irregular por parte de una familia que buscaba adjudicarse la propiedad del predio.

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