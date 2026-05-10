Más de 1200 personas estafadas por pareja que operaba como fundación

Una pareja de esposos fue arrestada en el municipio de Moco Moco, tras ser denunciada por estafar a más de 1200 personas en más de 250 comunidades de la región. Los estafadores, identificados como Nuria Mollo y Elías, se hacían pasar por responsables de una fundación dedicada a la venta de víveres a precios bajos. Las víctimas, confiadas por el engaño, entregaban sumas de dinero que oscilaban entre 300 y 1000 bolivianos, con la promesa de recibir arroz, azúcar, harina, aceite, leche y otros productos a mitad de precio.

El modus operandi de la estafa

Según el testimonio de las víctimas, la pareja ofreció productos de primera necesidad como arroz, azúcar, harina y aceite a precios muy atractivos, mucho más bajos que los del mercado. Además, ofrecieron productos como leche y fideos, lo que convenció a los pobladores a entregar grandes sumas de dinero, en algunos casos hasta 3000 bolivianos para asegurar la entrega de los víveres.

"Nos dijeron que nos darían un quintal de arroz, un quintal de azúcar, aceite, arrobas de fideos, leche y todo a mitad de precio", contó una de las víctimas, quien también señaló que entregó dinero adicional para la "movilidad" y para la compra de útiles escolares para sus hijos. Sin embargo, una vez recibida el dinero, nunca recibieron los productos prometidos.

Arresto del hombre, pero la mujer logra escapar

El hombre de la pareja, Elías, fue detenido por las autoridades luego de ser reconocido por las víctimas y llevado a las celdas policiales. Sin embargo, Nuria Mollo, la mujer de la pareja, logró escapar antes de ser capturada. La policía está trabajando intensamente en su búsqueda y en la recopilación de pruebas que permitan llevar a ambos ante la justicia.

Investigación en curso

El Ministerio Público ya está investigando el caso y trabajando para determinar la magnitud de la estafa. Las autoridades esperan que la detención de ambos estafadores permita esclarecer los detalles de cómo operaban y la cantidad de personas afectadas por el engaño.

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